Milan, Allegri è ed è stato il fattore aggiunto per i rossoneri in questa stagione. Lo dicono i numeri, basta guardare la differenza rispetto alla passata stagione con Fonseca e Conceicao: dopo la 27^ giornata in campionato il Milan è secondo in classifica a quota 57 punti. Un anno fa il Diavolo era nono a quota 41 punti, un distacco siderale. E' innegabile che l'arrivo di Allegri abbia cambiato molto in questa stagione: può non piacere il suo calcio, ma ha dato quello che al Milan serviva ovvero punti ed equilibrio. E i rossoneri in estate ha venduto anche calciatori cruciali come Reijnders e Theo Hernandez senza trovare una vera prima punta e un centrale di difesa forte.