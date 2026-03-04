Pianeta Milan
Massimiliano Allegri e le voci sul futuro e l'indiscrezione sul Real Madrid. Milan: devi evitare un errore che sarebbe davvero grosso. Ecco la nostra analisi
Milan, Allegri è ed è stato il fattore aggiunto per i rossoneri in questa stagione. Lo dicono i numeri, basta guardare la differenza rispetto alla passata stagione con Fonseca e Conceicao: dopo la 27^ giornata in campionato il Milan è secondo in classifica a quota 57 punti. Un anno fa il Diavolo era nono a quota 41 punti, un distacco siderale. E' innegabile che l'arrivo di Allegri abbia cambiato molto in questa stagione: può non piacere il suo calcio, ma ha dato quello che al Milan serviva ovvero punti ed equilibrio. E i rossoneri in estate ha venduto anche calciatori cruciali come Reijnders e Theo Hernandez senza trovare una vera prima punta e un centrale di difesa forte.

Milan, guai a farti scappare Allegri

Per questo le voci sul futuro devono essere prese seriamente: questa mattina 'Il Corriere dello Sport' ha parlato di un possibile interesse del Real Madrid per Massimiliano Allegri a partire dalla prossima stagione. A fine anno l'allenatore e il club rossonero dovrebbero fare un bilancio del lavoro in vista del futuro, ma per il Milan sarebbe un grave errore lasciarsi scappare l'ex Juventus dopo una sola stagione. Questo perché l'ambiente è totalmente cambiato: la squadra, lo staff e l'allenatore sembrano tutti insieme focalizzati per gli obiettivi e per fare il meglio possibile.

Inoltre su chi potrebbe puntare il Milan in futuro se non su Allegri? Specialmente se dovesse tornare in Champions League serve l'esperienza di un allenatore che sa come fare bene se non benissimo in Europa. Allegri di recente ha parlato del suo futuro: "Con la società c'è totale sintonia, poi è normale confrontarsi e vederla diversamente su alcune cose. Poi l'importante è lavorare per il bene del Milan. Io sono molto contento di essere tornato al Milan e di avere iniziato un lavoro con un gruppo di ragazzi meraviglioso". Il club deve stringersi intorno ad Allegri e rinforzare la rosa in estate sotto i consigli del suo allenatore: solo così il Diavolo può avere un futuro roseo.

