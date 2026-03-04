LEGGI ANCHE: Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus a cifre 'umane': Milan, ma lo hai mai voluto veramente?>>>
Inoltre su chi potrebbe puntare il Milan in futuro se non su Allegri? Specialmente se dovesse tornare in Champions League serve l'esperienza di un allenatore che sa come fare bene se non benissimo in Europa. Allegri di recente ha parlato del suo futuro: "Con la società c'è totale sintonia, poi è normale confrontarsi e vederla diversamente su alcune cose. Poi l'importante è lavorare per il bene del Milan. Io sono molto contento di essere tornato al Milan e di avere iniziato un lavoro con un gruppo di ragazzi meraviglioso". Il club deve stringersi intorno ad Allegri e rinforzare la rosa in estate sotto i consigli del suo allenatore: solo così il Diavolo può avere un futuro roseo.
