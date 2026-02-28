Pochi giorni fa il giornalista Michele Criscitiello ha sparato la bomba : Massimiliano Allegri non sarebbe così deciso e convinto a continuare con il Milan nella prossima stagione. Inevitabile la domanda in conferenza stampa allo stesso allenatore rossonero prima di Cremonese-Milan . Allegri ha risposto così.

"Con la società c'è totale sintonia, poi è normale confrontarsi e vederla diversamente su alcune cose. Poi l'importante è lavorare per il bene del Milan. Io sono molto contento di essere tornato al Milan e di avere iniziato un lavoro con un gruppo di ragazzi meraviglioso. A marzo siamo messi abbastanza bene, ora vedremo se saremo bravi a rimanere lì. E bisogna farlo lavorando". L'allenatore del Milan spegne così sul nascere le voci di un suo possibile addio dai rossoneri al termine della stagione. Ricordiamo che l'obiettivo del Diavolo resta quello di giocare la Champions League a partire dalla prossima stagione. Per farlo il Milan deve continuare a vincere e a fare punti.