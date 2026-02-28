Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite dove vedere la partita Diretta tv e streaming Cremonese-Milan: ecco come e dove vedere la partita dei rossoneri

CREMONESE-MILAN

Diretta tv e streaming Cremonese-Milan: ecco come e dove vedere la partita dei rossoneri

Cremonese-Milan: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streaming
Domani, domenica 1° marzo, alle ore 12:30, si disputerà Cremonese-Milan allo stadio 'Zini', partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco come e dove vedere il match dei rossoneri di Massimiliano Allegri in diretta tv o in streaming...
Daniele Triolo Redattore 

Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà domani, domenica 1° marzo, alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona, sarà trasmessa - in diretta tv e in streaming online - in esclusiva su 'DAZN'. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di 'DAZN' su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come pc, smartphone, tablet. Su 'DAZN' potrete seguire anche tutte le interviste del pre e del post partita; medesimo schema su 'Milan TV', canale ufficiale del club rossonero.

Noi di 'PianetaMilan.it' seguiremo il pre-partita, la partita con il nostro LIVE testuale e il post-partita, con aggiornamenti in tempo reale, articoli, interviste dei giocatori e dell'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri e curiosità. Il LIVE sarà online già dalla mattina, per accompagnarvi fino al match in casa dei grigiorossi di Davide Nicola.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, per l’attacco il Diavolo torna anche su un vecchio amore mai dimenticato >>>

Il Milan arriva all'appuntamento da secondo in classifica, con 54 punti, frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte in 26 partite disputate. Il Cremonese, invece, ci arriva da diciassettesima in classifica, con 24 punti, in virtù di 5 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, sempre in 26 partite giocate. All'andata, a 'San Siro', Milan-Cremonese, il 23 agosto scorso, finì 1-2 con le reti di Federico Baschirotto (28'), Strahinja Pavlović (45' + 2) e Federico Bonazzoli (61').

Leggi anche
Diretta tv e streaming Milan-Parma: come e dove vederla, chi ci sarà in telecronaca
Milan-Parma: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA