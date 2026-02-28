LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, per l’attacco il Diavolo torna anche su un vecchio amore mai dimenticato >>>
Il Milan arriva all'appuntamento da secondo in classifica, con 54 punti, frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte in 26 partite disputate. Il Cremonese, invece, ci arriva da diciassettesima in classifica, con 24 punti, in virtù di 5 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, sempre in 26 partite giocate. All'andata, a 'San Siro', Milan-Cremonese, il 23 agosto scorso, finì 1-2 con le reti di Federico Baschirotto (28'), Strahinja Pavlović (45' + 2) e Federico Bonazzoli (61').
© RIPRODUZIONE RISERVATA