Lo Scudetto sembra ormai essere andato: 10 punti da recuperare sull'Inter sono veramente tanti. Ma il Milan non si darà per vinto e, fino all'ultimo, cercherà di infastidire la cavalcata dei nerazzurri con l'obiettivo - dichiarato - di tornare a giocare in Champions League per poi potersi rinforzare in maniera adeguata nella prossima sessione estiva di calciomercato. Si prospetta un bel lavoro per i dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare. I recenti risultati hanno dimostrato come la rosa di Massimiliano Allegri necessiti di un upgrade in termini numerici e qualitativi. PROSSIMA SCHEDA