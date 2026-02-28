Lo Scudetto sembra ormai essere andato: 10 punti da recuperare sull'Inter sono veramente tanti. Ma il Milan non si darà per vinto e, fino all'ultimo, cercherà di infastidire la cavalcata dei nerazzurri con l'obiettivo - dichiarato - di tornare a giocare in Champions League per poi potersi rinforzare in maniera adeguata nella prossima sessione estiva di calciomercato. Si prospetta un bel lavoro per i dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare. I recenti risultati hanno dimostrato come la rosa di Massimiliano Allegri necessiti di un upgrade in termini numerici e qualitativi. PROSSIMA SCHEDA
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, acquisterà almeno un attaccante: Santiago Giménez andrà via ed è incerto il destino di altre due punte. Sembra che il Diavolo sia tornato a pensare a un vecchio pallino: le ultime news
