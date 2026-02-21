Milan-Parma: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streaming

Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà domani, domenica 22 febbraio, alle ore 18:00 allo stadio 'San Siro' di Milano, sarà trasmessa - in diretta tv e in streaming online - sia su 'DAZN' che su 'Sky Sport'. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di 'DAZN' su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come pc, smartphone, tablet. Su 'DAZN' potrete seguire anche tutte le interviste del pre e del post partita; medesimo schema su 'Milan TV', canale ufficiale del club rossonero e su 'Sky Sport'.