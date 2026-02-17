Pianeta Milan
Milan-Como: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streaming

Domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, si disputerà Milan-Como a 'San Siro', recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco come e dove vedere il match dei rossoneri di Max Allegri in diretta tv o in streaming online
Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, sarà trasmesso - in diretta tv e in streaming online - in esclusiva su 'DAZN'. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di 'DAZN' su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come pc, smartphone, tablet. Su 'DAZN' potrete seguire anche tutte le interviste del pre e del post partita; medesimo schema su 'Milan TV', canale ufficiale del club rossonero.

Noi di 'PianetaMilan.it' seguiremo il pre-partita, la partita con il nostro LIVE testuale e il post-partita, con aggiornamenti in tempo reale, articoli, interviste dei giocatori e dell'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri e curiosità. Il LIVE sarà online già dalla mattina, per accompagnarvi fino al match interno contro i lariani di Cesc Fàbregas.

Il Milan arriva all'appuntamento da secondo in classifica, con 53 punti, frutto di 15 vittorie, 8 pareggi e una sconfitta in 24 partite disputate. Il Como, invece, ci arriva da settimo in classifica, con 41 punti, in virtù di 11 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, sempre in 24 partite giocate. All'andata, al 'Sinigaglia', Como-Milan 1-3: iniziale gol di Marc-Oliver Kempf per i padroni di casa; poi, calcio di rigore di Christopher Nkunku e doppietta di Adrien Rabiot per i rossoneri.

