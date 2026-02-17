Milan-Como: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streaming

Il Milan arriva all'appuntamento da secondo in classifica, con 53 punti, frutto di 15 vittorie, 8 pareggi e una sconfitta in 24 partite disputate. Il Como, invece, ci arriva da settimo in classifica, con 41 punti, in virtù di 11 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, sempre in 24 partite giocate. All'andata, al 'Sinigaglia', Como-Milan 1-3: iniziale gol di Marc-Oliver Kempf per i padroni di casa; poi, calcio di rigore di Christopher Nkunku e doppietta di Adrien Rabiot per i rossoneri.
