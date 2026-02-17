Milan-Como: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streaming

Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, sarà trasmesso - in diretta tv e in streaming online - in esclusiva su 'DAZN'. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di 'DAZN' su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come pc, smartphone, tablet. Su 'DAZN' potrete seguire anche tutte le interviste del pre e del post partita; medesimo schema su 'Milan TV', canale ufficiale del club rossonero.