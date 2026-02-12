Pisa-Milan: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streaming

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Gila: Tare pesca il difensore esperto in Premier League >>>
Il Milan arriva all'appuntamento da secondo in classifica, con 50 punti, frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e una sconfitta in 23 partite disputate. Il Pisa, invece, ci arriva da 19esimo (penultimo) in classifica, con 15 punti, in virtù di una vittoria, 12 pareggi e 11 sconfitte, ma in 24 partite giocate. All'andata, a 'San Siro', Milan-Pisa, il 24 ottobre scorso, finì 2-2: reti di Rafael Leão al 7', poi di Juan Cuadrado al 60' su calcio di rigore e M'Bala Nzola all'86' per gli ospiti; infine, Zachary Athekame al 93'.
