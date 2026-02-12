Anche se la finestra invernale di calciomercato si è chiusa da poco, il Milan è già operativo per la sessione estiva dei trasferimenti. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare sono già al lavoro - da diverse settimane ormai - per cercare di intavolare delle interessanti trattative da concretizzare, poi, al termine di questa stagione. Con l'auspicio che, nel frattempo, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri si sia piazzato nelle prime quattro posizioni in campionato e, di conseguenza, abbia strappato il pass per la prossima edizione della Champions League. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, non solo Gila: Tare pesca il difensore esperto in Premier League
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, non solo Gila: Tare pesca il difensore esperto in Premier League
Il Milan, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, cerca un paio di difensori centrali per rinforzare l'organico dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Uno può essere Mario Gila. L'altro arriverà dall'Inghilterra? Le ultime news
© RIPRODUZIONE RISERVATA