BOLOGNA-MILAN

Dove vedere Bologna-Milan in diretta tv e streaming online. Ecco chi farà la telecronaca

Alle ore 20:45 di stasera, martedì 3 febbraio, c'è Bologna-Milan al 'Dall'Ara', partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match di campionato dei rossoneri di Massimiliano Allegri su internet
Daniele Triolo Redattore 

A che ora gioca il Milan stasera?

—  

Bologna-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Stasera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna la sfida Bologna-Milan, partita della 23^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Bologna di Vincenzo Italiano, attualmente, è 9° in classifica, con 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte in 22 partite disputate. Il Milan di Massimiliano Allegri, invece, è 2° in graduatoria, con 47 punti, frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e una sconfitta, sempre in 22 gare giocate.

Bologna-Milan, ecco dove seguirla in tv

—  

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Bologna-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre, tutti gli abbonati di 'Sky' che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' potranno guardare la partita sul canale 214.

Ecco dove seguire invece Bologna-Milan su internet in streaming

—  

Bologna-Milan (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata a Dario Mastroianni ed Andrea Stramaccioni), però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

LEGGI ANCHE: Milan, mercato finito e Mateta saltato: muoversi prima per il 9? Ma dirigenti molto bravi perché ... >>>

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

