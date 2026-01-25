Pianeta Milan
Questa sera Roma-Milan: Sky o DAZN? Ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Il Milan, dopo la vittoria in Serie A contro il Lecce, questa sera affronterà la Roma: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming. Tutti i dettagli in merito
Roma-Milan si disputerà domenica 25 gennaio alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta da DAZN. La partita sarà visibile tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming anche tramite PC, tablet e smartphone. Il pre partita sarà trasmesso anche sul canale di Milan TV con gli ultimi aggiornamenti prima della sfida tra la squadra di Gasperini e di Allegri.

Pianeta Milan seguirà tutta la partita e le notizie in avvicinamento alla gara con il LIVE già pubblicato sul sito. Al termine della sfida le parole di Massimiliano Allegri e dei giocatori rossoneri.

LEGGI ANCHE: Milan, giovani talenti per le fasce: a sinistra si cerca il rinforzo. Possibile colpo di calciomercato>>>

Gara fondamentale per entrambe le squadre: il Milan è al secondo posto a sei punti dall'Inter che ha già giocato e vinto contro il Pisa, mentre la Roma è al quarto posto. Sia i rossoneri che i giallorossi hanno come primo obiettivo i primi quattro posti in Serie A che garantirebbero la qualificazione alla prossima Champions League. La gara d'andata terminò con la vittoria del Milan per 1-0 decisa dalla rete di Pavlovic.

