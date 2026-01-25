Gara fondamentale per entrambe le squadre: il Milan è al secondo posto a sei punti dall'Inter che ha già giocato e vinto contro il Pisa, mentre la Roma è al quarto posto. Sia i rossoneri che i giallorossi hanno come primo obiettivo i primi quattro posti in Serie A che garantirebbero la qualificazione alla prossima Champions League. La gara d'andata terminò con la vittoria del Milan per 1-0 decisa dalla rete di Pavlovic.