Pagelle Milan-Roma 1-0: Pavlovic, Rafa Leao, Saelemaekers e Maignan…

PAGELLE MILAN-ROMA - A volte il calcio è strano. Parte molto male il Milan, che subisce la Roma per gran parte del primo tempo. I giallorossi hanno due palle gol nitide, ma il Diavolo si salva. I ragazzi di Allegri sembrano incapaci di incidere in partita. Non fanno due passaggi di fila. Poi c'è Rafa Leao, che si carica la squadra sulle spalle e si inventa il gol del vantaggio, che porta il nome di Pavlovic, ma che per metà è suo. Da lì, il Milan ha addirittura la palla del raddoppio con Fofana, ma il francese se lo divora. Il secondo tempo parte con un dominio milanisti. Sembra l'opposto. Sei palle gol nitide sbagliate e risultato che sembra rimanere in bilico. In realtà la Roma non concluderà mai in porta, tranne per il rigore, che Maignan para! Vittoria di una pesantezza capitale.
