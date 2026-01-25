partite
Roma-Milan di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ ROMA-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Panchina: Gollini, Vasquez, Tsimikas, Rensch, Ziolkowski, Lulli, Pisilli, El Aynaoui, Arena, El Shaarawy, Ferguson, Vaz, Pellegrini. Allenatore: Gasperini.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Panchina: Terracciano, Pittarella, Tomori, Odogu, Estupinan, Athekame, Jashari, Loftus-Cheek, Fofana, Pulisic, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
+++ ROMA-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
Roma-Milan, Rafael Leao dovrebbe giocare dal primo minuto in coppia con Nkunku in attacco. Ecco il piano strategico e l'obiettivo del portoghese. L'analisi da 'La Gazzetta dello Sport'
Allegri cambia qualcosa in vista della partita contro la Roma. Ecco le ultime novità
Verso Roma-Milan, il doppio ex Cafu ha parlato della partita di questa sera all'Olimpico e non solo. Leao, Theo e tanto altro. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma, Roma-Milan, partita della 22^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA