"Senza dubbio sì. L’Inter è forte, ma giallorossi e rossoneri sono nelle prime quattro in classifica e devono puntare in alto. Anche al tricolore". Queste le parole di Marcus Cafu su se Roma-Milan di questa sera è una partita da scudetto. L'ex terzino dei giallorossi e dei rossoneri è stato intervistato prima della gara di questa sera a 'La Gazzetta dello Sport'. Che incontro si aspetta? Il brasiliano risponde: "Bello e spettacolare perché si affronteranno due grandi squadre che stanno ottenendo risultati importanti. Forse superiori a quelli che tanti potevano immaginare a inizio stagione". PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN news milan interviste Cafu su Roma-Milan: “Puntate lo Scudetto. Leao non si discute. Peccato non avere visto Theo con …”
ROMA-MILAN
Cafu su Roma-Milan: “Puntate lo Scudetto. Leao non si discute. Peccato non avere visto Theo con …”
Verso Roma-Milan, il doppio ex Cafu ha parlato della partita di questa sera all'Olimpico e non solo. Leao, Theo e tanto altro. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'