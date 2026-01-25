"Senza dubbio sì. L’Inter è forte, ma giallorossi e rossoneri sono nelle prime quattro in classifica e devono puntare in alto. Anche al tricolore". Queste le parole di Marcus Cafu su se Roma-Milan di questa sera è una partita da scudetto. L'ex terzino dei giallorossi e dei rossoneri è stato intervistato prima della gara di questa sera a 'La Gazzetta dello Sport'. Che incontro si aspetta? Il brasiliano risponde: "Bello e spettacolare perché si affronteranno due grandi squadre che stanno ottenendo risultati importanti. Forse superiori a quelli che tanti potevano immaginare a inizio stagione". PROSSIMA SCHEDA>>>