Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite formazioni ufficiali Formazioni ufficiali Roma-Milan: Allegri cambia tanto, quanti big in panchina!

FORMAZIONI

Formazioni ufficiali Roma-Milan: Allegri cambia tanto, quanti big in panchina!

Roma-Milan, le formazioni ufficiali: ecco tutte le sorprese di Allegri
Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma: le scelte definitive dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Sono da poco ufficiali le formazioni di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri!

Roma-Milan, le formazioni ufficiali della partita dell'Olimpico

—  

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Gollini, Vásquez, Ziółkowski, Lulli, Tsimikas, El Aynaoui, Pellegrini, Pisilli, Vaz, Venturino, Ferguson. Allenatore: Gasperini.

LEGGI ANCHE

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlović, Athekame, Estupiñán, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Roma-Milan in diretta tv o streaming >>>

Sarà Andrea Colombo, classe 1990, della sezione A.I.A. di Como, a dirigere Roma-Milan. Finora Colombo ha incontrato la Roma per 7 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 4 vittorie e 3 pareggi. Sono, invece, 4 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di una vittoria e 3 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 3 gennaio 2025, a Riyadh (Arabia Saudita) per Juventus-Milan 1-2, semifinale della scorsa edizione della Supercoppa Italiana.

Leggi anche
Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: mister Allegri sorprende in ogni reparto
Formazioni ufficiali Como-Milan: Allegri esclude un big. In panchina una sorpresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA