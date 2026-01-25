Sarà Andrea Colombo, classe 1990, della sezione A.I.A. di Como, a dirigere Roma-Milan. Finora Colombo ha incontrato la Roma per 7 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 4 vittorie e 3 pareggi. Sono, invece, 4 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di una vittoria e 3 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 3 gennaio 2025, a Riyadh (Arabia Saudita) per Juventus-Milan 1-2, semifinale della scorsa edizione della Supercoppa Italiana.