MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlović, Athekame, Estupiñán, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
Sarà Andrea Colombo, classe 1990, della sezione A.I.A. di Como, a dirigere Roma-Milan. Finora Colombo ha incontrato la Roma per 7 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 4 vittorie e 3 pareggi. Sono, invece, 4 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di una vittoria e 3 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 3 gennaio 2025, a Riyadh (Arabia Saudita) per Juventus-Milan 1-2, semifinale della scorsa edizione della Supercoppa Italiana.
