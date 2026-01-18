Pianeta Milan
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro', a Milano: le scelte dei due allenatori, Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco.

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali della partita di 'San Siro'

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlović, Athekame, Bartesaghi, Y. Fofana, Loftus-Cheek, Modrić, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Štulić. A disposizione: Früchtl, Samooja, Jean, Kouassi, N. Pérez, S. Fofana, Helgason, Kaba, Maleh, Marchwiński, Ngom, Sala, N'Dri, Banda, Tete Morente. Allenatore: Di Francesco.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Lecce in diretta tv o streaming >>>

Sarà Luca Zufferli, classe 1990, della sezione A.I.A. di Udine, a dirigere Milan-Lecce. Finora Zufferli ha incontrato il Milan per 3 volte in carriera: il suo 'score' con i rossoneri è una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L'ultimo incrocio, in semifinale di Supercoppa Italiana, lo scorso 18 dicembre 2025, con Napoli-Milan 2-0. Sono, invece, 4 i precedenti con il Lecce: il 'score' con i salentini è di una vittoria e 3 sconfitte.

