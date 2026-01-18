Sarà Luca Zufferli, classe 1990, della sezione A.I.A. di Udine, a dirigere Milan-Lecce. Finora Zufferli ha incontrato il Milan per 3 volte in carriera: il suo 'score' con i rossoneri è una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L'ultimo incrocio, in semifinale di Supercoppa Italiana, lo scorso 18 dicembre 2025, con Napoli-Milan 2-0. Sono, invece, 4 i precedenti con il Lecce: il 'score' con i salentini è di una vittoria e 3 sconfitte.