Milan-Lecce oggi su Sky o DAZN? Dove vederla in diretta tv o streaming

Dove vedere il Milan in diretta tv—
Milan-Lecce verrà trasmesso in diretta tv su DAZN, in esclusiva. Non rientra infatti in una di quelle tre partite a giornata che il colosso inglese condivide in co-esclusiva con Sky. Chi ha entrambi gli abbonamenti e ha già attivato Zona DAZN, può comunque vederla sul satellite al canale 214. La telecronaca di Milan-Lecce su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.
Per vederla su DAZN, basterà abbonarsi al servizio e scaricare l'app sulle smart tv compatibili. E’ possibile inoltre servirsi delle console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, collegate alla tv, oppure di TIMVISION BOX. In alternativa collegarsi tramite Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.
Milan-Lecce, dove vederla in streaming—
E’ possibile vedere Milan-Lecce anche in streaming on line su internet. Ci si può collegare al sito ufficiale di DAZN tramite tablet o computer, oppure utilizzare l’APP disponibile su cellulari IOS e Android. La partita verrà trasmessa anche da Milan TV, App disponibile nel bouquet sempre di DAZN.
Sul sito di PianetaMilan.it trovate invece la cronaca testuale. Ma saremo anche in diretta sul nostro canale Youtube a partire dalle 20.40. Commentiamo la partita insieme e ci confrontiamo con voi, LIVE! Scriveteci cosa ne pensate e noi vi risponderemo! Fateci sentire il vostro supporto rossoneri! Chi non si iscrive è interista!
© RIPRODUZIONE RISERVATA