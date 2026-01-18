Pianeta Milan
Milan-Lecce oggi su Sky o DAZN? Dove vederla in diretta tv o streaming
Milan-Lecce, 21^ giornata di Serie A, è in programma domenica alle 20.45. Ecco dove vedere la partita del Milan in diretta tv e streaming
Matteo Ronchetti
Matteo Ronchetti Direttore responsabile 

Milan-Lecce non sarà la partita di Francesco Camarda. Il giovane attaccante rossonero è infortunato e probabilmente farà ritorno a Milano a breve. Questo dicono i recenti rumors di calciomercato. Resta però una gara interessante e particolarmente significativa sia per la lotta scudetto, che per quella salvezza. Il Milan è infatti secondo, mentre il Lecce è è 17°, quartultimo.

Milan-Lecce: orario e data

Milan-Lecce, partita della 21^ giornata del campionato italiano 2025-26, è in programma per le ore 20.45 di domenica 18 gennaio allo stadio Meazza in San Siro.

Dove vedere il Milan in diretta tv

Milan-Lecce verrà trasmesso in diretta tv su DAZN, in esclusiva. Non rientra infatti in una di quelle tre partite a giornata che il colosso inglese condivide in co-esclusiva con Sky. Chi ha entrambi gli abbonamenti e ha già attivato Zona DAZN, può comunque vederla sul satellite al canale 214. La telecronaca di Milan-Lecce su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Per vederla su DAZN, basterà abbonarsi al servizio e scaricare l'app sulle smart tv compatibili. E’ possibile inoltre servirsi delle console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, collegate alla tv, oppure di TIMVISION BOX. In alternativa collegarsi tramite Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Milan-Lecce, dove vederla in streaming

E’ possibile vedere Milan-Lecce anche in streaming on line su internet. Ci si può collegare al sito ufficiale di DAZN tramite tablet o computer, oppure utilizzare l’APP disponibile su cellulari IOS e Android. La partita verrà trasmessa anche da Milan TV, App disponibile nel bouquet sempre di DAZN.

Sul sito di PianetaMilan.it trovate invece la cronaca testuale. Ma saremo anche  in diretta sul nostro canale Youtube a partire dalle 20.40. Commentiamo la partita insieme e ci confrontiamo con voi, LIVE! Scriveteci cosa ne pensate e noi vi risponderemo! Fateci sentire il vostro supporto rossoneri! Chi non si iscrive è interista!

