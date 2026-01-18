Milan-Lecce oggi su Sky o DAZN? Dove vederla in diretta tv o streaming

Milan-Lecce non sarà la partita di Francesco Camarda. Il giovane attaccante rossonero è infortunato e probabilmente farà ritorno a Milano a breve. Questo dicono i recenti rumors di calciomercato. Resta però una gara interessante e particolarmente significativa sia per la lotta scudetto, che per quella salvezza. Il Milan è infatti secondo, mentre il Lecce è è 17°, quartultimo.