Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite dove vedere la partita Ecco dove e come vedere Como-Milan: diretta tv, streaming e telecronaca

COMO-MILAN

Ecco dove e come vedere Como-Milan: diretta tv, streaming e telecronaca

Milan News Serie A streaming video diretta tv
Alle ore 20:45 di domani, giovedì 15 gennaio, c'è Como-Milan al 'Sinigaglia', recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match di campionato dei rossoneri di Massimiliano Allegri su internet
Daniele Triolo Redattore 

A che ora gioca il Milan domani?

—  

Como-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Domani, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Sinigaglia' di Como la sfida Como-Milan, valevole per il recupero della 16^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Como di Cesc Fàbregas, attualmente, è 6° in classifica, con 34 punti, frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte in 19 partite disputate. Il Milan di Massimiliano Allegri, invece, è 2° in graduatoria, con 40 punti, frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e una sconfitta, sempre in 19 gare giocate.

LEGGI ANCHE

Como-Milan, ecco dove seguirla in tv

—  

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Como-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre, tutti gli abbonati di 'Sky' che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' potranno guardare la partita sul canale 214.

Ecco dove seguire invece Como-Milan su internet in streaming

—  

Como-Milan (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata a Pierluigi Pardo ed Dario Marcolin), però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, un ex Barcellona subito alla corte di Allegri? Tare al lavoro >>>

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

Leggi anche
Ecco come e dove vedere oggi Fiorentina-Milan: diretta tv, streaming, telecronaca
Dove vedere Milan-Genoa in diretta tv o streaming: Sky, NOW o DAZN?

© RIPRODUZIONE RISERVATA