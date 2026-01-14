Como-Milan, ecco dove seguirla in tv—
Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Como-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.
Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre, tutti gli abbonati di 'Sky' che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' potranno guardare la partita sul canale 214.
Ecco dove seguire invece Como-Milan su internet in streaming—
Como-Milan (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata a Pierluigi Pardo ed Dario Marcolin), però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.
Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.
