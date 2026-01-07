Dove vedere Milan-Genoa in diretta tv o streaming: Sky, NOW o DAZN?

Il Milan arriva dalla bella vittoria contro il Cagliari per 1-0 grazie al guizzo di Rafael Leao. Al momento i rossoneri sono secondi in classifica con 38 punti e la partita contro il Como da recuperare. Il Genoa è in piena lotta retrocessione: la squadra di Daniele De Rossi è al momento diciassettesima con 15 punti e reduce dal pareggio casalingo contro il Pisa per 1-1.