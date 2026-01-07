Dove vedere Milan-Genoa in diretta tv o streaming: Sky, NOW o DAZN?

Pianeta Milan
Alle ore 2045 di giovedì 8 gennaio 2026, c'è Milan-Genoa a 'San Siro', partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match di campionato dei rossoneri di Massimiliano Allegri su internet
Milan-Genoa, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Genoa, valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan arriva dalla bella vittoria contro il Cagliari per 1-0 grazie al guizzo di Rafael Leao. Al momento i rossoneri sono secondi in classifica con 38 punti e la partita contro il Como da recuperare. Il Genoa è in piena lotta retrocessione: la squadra di Daniele De Rossi è al momento diciassettesima con 15 punti e reduce dal pareggio casalingo contro il Pisa per 1-1.

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Milan-Genoa è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre, tutti gli abbonati di 'Sky' che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' potranno guardare la partita sul canale 214.

Milan-Genoa, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

