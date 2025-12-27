Dove vedere Milan-Verona in diretta tv o streaming: Sky, NOW o DAZN?

Pianeta Milan
Alle ore 12:30 di domani, domenica 28 dicembre, c'è Milan-Verona a 'San Siro', partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match di campionato dei rossoneri di Massimiliano Allegri su...
A che ora gioca il Milan domani?

Milan-Verona, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Domani, alle ore 12:30, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Verona, valevole per la 17^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 2° in classifica, con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta in 15 partite disputate. Il Verona di Paolo Zanetti, invece, è 18° (terzultimo) in graduatoria, con 12 punti, frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, sempre in 15 gare giocate.

Milan-Verona, ecco dove seguirla in tv

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Milan-Verona è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre, tutti gli abbonati di 'Sky' che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' potranno guardare la partita sul canale 214.

Ecco dove seguire invece Milan-Verona su internet in streaming

Milan-Verona (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata a Dario Mastroianni e il doppio ex Cristian Brocchi), però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

