MILAN-SASSUOLO

Diretta tv e streaming Milan-Sassuolo: ecco come e dove vedere la partita anche online su internet

Milan News Serie A streaming video diretta tv
Alle ore 12:30 c'è Milan-Sassuolo a 'San Siro', partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match di campionato dei rossoneri di Massimiliano Allegri su internet
A che ora gioca il Milan oggi?

Milan-Sassuolo, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Quest'oggi, alle ore 12:30, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Sassuolo, valevole per la 15^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 1° in classifica, con 31 punti, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta in 14 partite disputate. Il Sassuolo di Fabio Grosso, invece, è 8° in graduatoria, con 20 punti, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, sempre in 14 gare giocate.

Milan-Sassuolo, ecco dove seguirla in tv

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Milan-Sassuolo è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre, tutti gli abbonati di 'Sky' che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' potranno guardare la partita sul canale 214.

Ecco dove seguire invece Milan-Sassuolo su internet in streaming

Milan-Sassuolo (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata a Edoardo Testoni e Dario Marcolin), però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

