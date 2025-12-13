Il calciomercato invernale è alle porte e il Milan ha in mente di effettuare, subito, 2-3 innesti per rendere la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri ancora più competitiva per combattere fino all'ultimo per i più elevati obiettivi stagionali. I dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare meditano di prendere un nuovo difensore centrale, un nuovo esterno destro che sappia giocare a tutta fascia e, 'last but not least', un nuovo attaccante. PROSSIMA SCHEDA
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, potrebbe essere la chiave di volta per la scelta del nuovo attaccante dei rossoneri nella sessione invernale di calciomercato: il tecnico potrebbe dire di sì, infatti, a questa eventualità sul piatto
