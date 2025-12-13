Il calciomercato invernale è alle porte e il Milan ha in mente di effettuare, subito, 2-3 innesti per rendere la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri ancora più competitiva per combattere fino all'ultimo per i più elevati obiettivi stagionali. I dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare meditano di prendere un nuovo difensore centrale, un nuovo esterno destro che sappia giocare a tutta fascia e, 'last but not least', un nuovo attaccante. PROSSIMA SCHEDA