Torino-Milan , in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Domani sera, lunedì 8 dicembre , alle ore 20:45 , si disputerà, allo stadio 'Olimpico' di Torino, la sfida Torino-Milan , valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026 .

Il Milan arriva dalla bella vittoria nel derby contro l'Inter e dalla vittoria contro la Lazio in Serie A, entrambe per 1-0. Due vittorie che hanno permesso al Diavolo di passare in testa al campionato (a pari punti con il Napoli). Il Diavolo, infatti, ha conquistato 28 punti in 13 partite. Il Torino non viene da un bel momento visto che ha perso contro il Lecce e si trova al tredicesimo in campionato con 14 punti.