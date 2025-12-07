Pianeta Milan
TORINO-MILAN

Dove vedere Torino-Milan in Tv e Live streaming: Sky, NOW o DAZN? Ecco i canali

Lunedì alle ore 20:45 c'è Torino-Milan a Torino. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet. Tutte le informazioni utili
Emiliano Guadagnoli
A che ora gioca il Milan oggi?

Torino-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Domani sera, lunedì 8 dicembre, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Olimpico' di Torino, la sfida Torino-Milan, valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan arriva dalla bella vittoria nel derby contro l'Inter e dalla vittoria contro la Lazio in Serie A, entrambe per 1-0. Due vittorie che hanno permesso al Diavolo di passare in testa al campionato (a pari punti con il Napoli). Il Diavolo, infatti, ha conquistato 28 punti in 13 partite. Il Torino non viene da un bel momento visto che ha perso contro il Lecce e si trova al tredicesimo in campionato con 14 punti.

Torino-Milan, ecco dove seguirla in tv

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Torino-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta co-esclusiva su 'DAZN' e 'Sky'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Torino-Milan sarà trasmessa sui canali di Sky.

Ecco dove seguire invece Torino-Milan su internet in streaming

Torino-Milan, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'. Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita. Partita visibile in streaming anche su 'NOW' e 'Sky Go'.

