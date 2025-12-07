Manca poco meno di un mese alla riapertura del calciomercato (2 gennaio - 2 febbraio 2026) e il Milan, come ormai ben sapete, è alla caccia di rinforzi importanti per la sessione invernale. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare sono già alla ricerca dei giocatori più idonei al progetto dell'allenatore Massimiliano Allegri. Il tutto, però, alle giuste condizioni economiche. A gennaio, infatti, le occasioni sono poche e il bilancio resta la stella polare del club e dei proprietari di RedBird. PROSSIMA SCHEDA