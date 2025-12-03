Pianeta Milan
Giovedì alle ore 21:00 c'è Lazio-Milan allo stadio 'Olimpico'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet. Tutte le informazioni utili
Lazio-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Domani sera, giovedì 4 dicembre, alle ore 21:00, si disputerà, allo stadio 'Olimpico' di Roma, la sfida Lazio-Milan, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026.

Fino al termine della stagione 2026-2027, sarà 'Mediaset' a trasmettere, in esclusiva, tutte le partite di Coppa Italia, in continuità rispetto a quanto accaduto anche nel corso degli ultimi anni. Per questo motivo, dunque, Lazio-Milan sarà trasmessa, in diretta e in chiaro per tutti, su 'Canale 5'.

Lazio-Milan, però, può anche essere seguit1 in diretta streaming on line su internet in varie modalità. Per esempio, sul sito web di 'SportMediaset', ma anche su Mediaset Infinity. Ci si può collegare al sito web ufficiale delle due piattaforme anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android).

Sui medesimi device si possono anche scaricare le relative app ed usufruire da lì della visione della partita.

