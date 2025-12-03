Ecco dove seguire invece Lazio-Milan su internet in streaming—
Lazio-Milan, però, può anche essere seguit1 in diretta streaming on line su internet in varie modalità. Per esempio, sul sito web di 'SportMediaset', ma anche su Mediaset Infinity. Ci si può collegare al sito web ufficiale delle due piattaforme anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android).
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, per la difesa Diavolo pronto a sfruttare il jolly. Ecco la strategia>>>
Sui medesimi device si possono anche scaricare le relative app ed usufruire da lì della visione della partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA