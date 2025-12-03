Lazio-Milan , in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Domani sera, giovedì 4 dicembre , alle ore 21:00 , si disputerà, allo stadio 'Olimpico' di Roma, la sfida Lazio-Milan, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026 .

Lazio-Milan, ecco dove seguirla in tv

Fino al termine della stagione 2026-2027, sarà 'Mediaset' a trasmettere, in esclusiva, tutte le partite di Coppa Italia, in continuità rispetto a quanto accaduto anche nel corso degli ultimi anni. Per questo motivo, dunque, Lazio-Milan sarà trasmessa, in diretta e in chiaro per tutti, su 'Canale 5'.