Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso la sessione estiva con 10 colpi in entrata. Rivoluzione dovuta, visto che la dirigenza del Diavolo ha salutato anche tantissimi altri calciatori che non facevano parte del progetto o per cui sono arrivate offerte davvero molto importanti durante l'estate. Nonostante le tante operazioni, il Milan non ha ancora una rosa del tutto completa viste le difficoltà della scorsa stagione. Possibile che il club pensi ad altri colpi. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA