Terminata la sessione estiva di calciomercato del 2025. Per il Milan 10 colpi in entrata: Pietro Terracciano, i difensori Esupinan, De Winter, Athekame e Odogu, i centrocampisti Jashari, Rabiot e Ricci e l’attaccante Nkunku. Da svincolato Modric e sono rientrati dai rispettivi prestiti Adli, Bennacer e Saelemaekers. Il Milan si è mosso tantissimo in uscita, cedendo 11 giocatori a titolo definitivo, più tanti prestiti, conclusioni di contratti e conclusioni di prestiti. Il sito specializzato Calcio e Finanza, ha calcolato l’impatto definitivo delle operazioni di mercato sul bilancio 2025/26 del Milan.