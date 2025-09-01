Milan, come cambia il monte ingaggi dopo il mercato? I numeri

Sul fronte delle entrate, invece, sono arrivati molti giocatori, la maggior parte dei quali a titolo definitivo. Si tratta di Ricci, Modric, Terracciano, Jashari, De Winter, Estupinan e Athekame. Da qualche giorno è stato ufficializzato anche l'acquisto di Nkunku. In conclusione, sono in via di finalizzazione le operazioni in entrata riguardanti Rabiot dal Marsiglia e Odogu dal Wolfsburg.
L'impatto del calciomercato sugli ingaggi—
Un calciomercato così ricco di operazioni, sia in entrata sia in uscita, ha avuto effetto sul monte ingaggi della rosa del Milan 2025/26. Secondo quanto riporta DAZN, al 21 agosto il monte ingaggi della società rossonera si attestava intorno a una cifra di 107 milioni lordi. A questa somma, vanno aggiunti gli ingaggi di Nkunku, Rabiot e Odogu. Se i primi due dovrebbero pesare a bilancio per circa 9 milioni di euro lordi a testa, il terzo avrà un impatto molto minore.
Gli ingaggi nel dettaglio—
Di seguito, si riportano gli stipendi netti di ogni calciatore del Milan 2025/26.
Maignan: 2,8 milioni.
Terracciano: 0,8 milioni.
Torriani: 0,1 milioni.
Tomori: 3,5 milioni.
Estupinan: 2,5 milioni.
Pavlovic: 1,7 milioni.
Gabbia: 2 milioni.
Bartesaghi: 0,2 milioni.
Modric: 3,5 milioni.
Loftus-Cheek: 4 milioni.
Ricci: 2,5 milioni.
Pulisic: 4 milioni.
Fofana: 3 milioni.
Saelemaekers: 1 milione.
Adli: 0,8 milioni.
Bennacer: 4 milioni.
Jashari: 2,5 milioni.
Leao: 5 milioni.
Gimenez: 2,5 milioni.
Rabiot: 5 milioni (?).
Nkunku: 5 milioni (?).
Odogu: ?
© RIPRODUZIONE RISERVATA