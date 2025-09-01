Milan, come cambia il monte ingaggi dopo il mercato? I numeri

La finestra estiva del calciomercato è chiusa. Il Milan è stato tra le squadre più attive in Italia durante questa sessione di mercato. Sia in entrata sia in uscita, infatti, si sono registrate tantissime operazioni. Tutte queste operazioni, ovviamente, hanno influito sul monte ingaggi della squadra per la stagione 2025/26.

Milan, ecco il monte ingaggi

Durante quest'estate c'è stata una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la rosa del Milan. I rossoneri, infatti, hanno finalizzato moltissime cessioni sul calciomercato. Tra queste, le più illustri sono sicuramente state quelle di Reijnders, di Theo Hernandez e di Thiaw. Inoltre, hanno lasciato il Milan a titolo definitivo anche Okafor, Emerson Royal, Morata, Kalulu, Pellegrino, Lazetic, Liberali e Sportiello. Altri giocatori della rosa dello scorso anno non sono stati riscattati o si sono svincolati. A questo gruppo di calciatori appartengono Jovic, Abraham, Walker, Joao Felix e Sottil. Coloro, invece, che sono partiti in prestito sono Comotto, Zeroli, Pobega, Musah, Jimenez, Chukwueze, Terracciano, Bondo, Colombo e Camarda.