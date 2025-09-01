Andata in archivio (1°-10 giugno) la prima finestra della sessione estiva di calciomercato del 2025, oggi è l'ultimo giorno della seconda, che terminerà stasera alle ore 20:00. Il Milan, che da quest'anno è affidato alla guida tecnica di Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista con dei botti finali per rinforzare il proprio organico. Vediamo, dunque, in questo LIVE tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.
Secondo Di Marzio, si è momentaneamente bloccata la trattativa per lo scambio Gimenez-Dovbyk tra Milan e Roma
Manuel Akanji del Manchester City ha rifiutato il Milan ma potrebbe approdare comunque a Milano, all'Inter, nelle ultime ore di calciomercato
Le ultime ore di calciomercato si infiammano: sono in corso contatti continui tra Milan e Roma per Artem Dovbyk e Santiago Giménez
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, lunedì 1° settembre 2025: tra campionato e calciomercato
Il Werder Brema ha trovato il suo rinforzo per l'attacco. Il club tedesco ha chiuso l'operazione per Victor Boniface, che era stato molto vicino al Milan in questo calciomercato
Il Milan ha messo a segno un colpo di calciomercato importante: Adrien Rabiot è tornato in Serie A da Massimiliano Allegri, suo ex allenatore
Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, sono ripresi i contatti tra Milan e Roma per lo scambio tra Santiago Giménez e Artem Dovbyk
l’ex obiettivo del Milan, Conrad Harder, è pronto a diventare un nuovissimo giocatore del RB Lipsia
Il Milan era concentrato sull'operazione che avrebbe potuto portare Joe Gomez in rossonero in questo calciomercato estivo. Anche se ...
David Odogu, classe 2006, lascia il Wolfsburg e si trasferisce al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il ragazzo è in arrivo
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Joe Gomez non lascerà il Liverpool per il Milan in questo calciomercato estivo
Santiago Giménez alla Roma e Artem Dovbyk al Milan, lo scambio di calciomercato si farà? Le opinioni di Orazio Accomando e Gianluca Di Marzio
David Odogu, classe 2006, difensore centrale del Wolfsburg, potrebbe arrivare al Milan in queste battute finali del calciomercato estivo
Il Milan ha in pugno Joe Gomez del Liverpool: ecco l'aggiornamento di Gianluca Di Marzio ('Sky Sport'), esperto di calciomercato. Le ultime
È ufficiale il trasferimento di Álex Jiménez, classe 2005, dal Milan al Bournemouth in questa sessione estiva di calciomercato. I comunicati
Orazio Accomando con gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sullo scambio tra Milan e Roma, quello tra Santiago Giménez e Artem Dovbyk
Si complica il trasferimento di Joe Gomez dal Liverpool al Milan in queste ultime ore del calciomercato. Il Diavolo riuscirà a prenderlo?
Álex Jiménez lascia il Milan e si trasferisce in Inghilterra, al Bournemouth, in questa finestra di calciomercato: manca solo l'ufficialità
Noahkai Banks, classe 2006, difensore dell'Augsburg, potrebbe rappresentare l'arrivo a sorpresa del Milan nell'ultimo giorno di calciomercato
Yunus Musah si trasferirà dal Milan all'Atalanta in questa sessione estiva di calciomercato: test medici in corso per il centrocampista
Potrebbe essere Arnau Martínez del Girona il colpo di calciomercato 'last minute' del Milan nel ruolo di terzino destro. Il punto
Non si è ancora arenato lo scambio di calciomercato tra Milan e Roma che coinvolgerebbe Santiago Giménez e Artem Dovbyk: le ultime news
Ismaël Bennacer potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato per approdare in Turchia, al Trabzonsport: le ultime news
Juanlu Sánchez, classe 2003, terzino destro spagnolo del Siviglia, colpo di calciomercato 'last minute' del Milan per la fascia?
Ultimo giorno del calciomercato estivo 2025 e il Milan sta per completare le ultime operazioni, in entrata e in uscita: ecco cosa ci attende
+++ IL TABELLONE +++
ACQUISTI: Yacine Adli (c, Fiorentina - fine prestito); Zachary Athekame (d, Young Boys - 10,5 milioni di euro); Ismaël Bennacer (c, Olympique Marsiglia - fine prestito); Lorenzo Colombo (a, Empoli - fine prestito); Pervis Estupiñán (d, Brighton - 18 milioni di euro); Ardon Jashari (c, Bruges - 36 milioni di euro); Marko Lazetić (a, Bačka Topola - fine prestito); Luka Modrić (c, svincolato); Álvaro Morata (a, Galatasaray - fine prestito); Christopher Nkunku (a, Chelsea - 37 milioni di euro); Noah Okafor (a, Napoli - fine prestito); Marco Pellegrino (d, Club Atlético Huracán) - fine prestito); Tommaso Pobega (c, Bologna - fine prestito); Samuele Ricci (c, Torino - 23 milioni di euro); Alexis Saelemaekers (c, Roma - fine prestito); Pietro Terracciano (p, Fiorentina - gratuito); Devis Vásquez (p, Empoli - fine prestito), Koni De Winter (d, Genoa - 20 milioni di euro).
CESSIONI: Tammy Abraham (a, Roma - fine prestito); Francesco Camarda (a, Lecce - prestito); João Félix (a, Chelsea - fine prestito); Lorenzo Colombo (a, Genoa - prestito); Alessandro Florenzi (d, svincolato); Luka Jović (a, svincolato); Pierre Kalulu (d, Juventus - 14,3 milioni di euro); Mattia Liberali (a, Catanzaro - titolo definitivo gratuito); Lapo Nava (p, Cremonese - titolo definitivo gratuito); Noah Okafor (a, Leeds United - 19 milioni di euro), Marco Pellegrino (d, Boca Juniors - 3,5 milioni di euro); Tommaso Pobega (c, Bologna - prestito); Tijjani Reijnders (c, Manchester City - 55 milioni di euro); Emerson Royal (d, Flamengo - 9 milioni di euro); Riccardo Sottil (a, Fiorentina - fine prestito); Marco Sportiello (p, Atalanta - gratuito); Filippo Terracciano (d, Cremonese - prestito); Devis Vásquez (p, risoluzione del contratto); Kyle Walker (d, Manchester City - fine prestito).
OBIETTIVI: Tyler Adams (c, Bournemouth - 30 milioni di euro); Nayef Aguerd (d, West Ham - 25 milioni di euro); Sofyan Amrabat (c, Fenerbahçe - 17 milioni di euro); Federico Chiesa (a, Liverpool - 15 milioni di euro); Guéla Doué (d, Strasburgo - 20 milioni di euro); Mahamadou Doumbia (c, Anversa - 20 milioni di euro); Artem Dovbyk (a, Roma - 40 milioni di euro); Zakaria El Ouahdi (d, Genk - 12 milioni di euro); Breel Embolo (a, Monaco - 12 milioni di euro); Leon Jakirović (d, Dinamo Zagabria - 5 milioni di euro); Ismail Jakobs (d, Galatasaray - 10 milioni di euro); Gabriel Jesus (a, Arsenal - 25 milioni di euro); Dominik Livaković (p, Fenerbahçe - 9 milioni di euro); Jhon Lucumí (d, Bologna - 28 milioni di euro); Jean-Philippe Mateta (a, Crystal Palace - 50 milioni di euro); Martim Fernandes (d, Porto - 60 milioni di euro); Weston McKennie (c, Juventus - 15 milioni di euro); Arkadiusz Milik (a, Juventus - 5 milioni di euro), Tyrick Mitchell (d, Crystal Palace - 25 milioni di euro); Randal Kolo Muani (a, PSG - 50 milioni di euro); Luca Netz (d, Borussia Mönchengladbach - 15 milioni di euro); Gonçalo Ramos (a, PSG - 30 milioni di euro); Takehiro Tomiyasu (d, svincolato); Lucas Vázquez (d, svincolato); Dušan Vlahović (a, Juventus - 30 milioni di euro); Edon Zhegrova (a, Lille - 15 milioni di euro).
