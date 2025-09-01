Pianeta Milan
Calciomercato: no al Milan, ora Akanji può andare all’Inter. I dettagli

Manuel Akanji del Manchester City ha rifiutato il Milan ma potrebbe approdare comunque a Milano, all'Inter, nelle ultime ore di calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Incredibile ma vero: dopo il 'no' al Milan, in queste ultime ore del calciomercato estivo 2025 il difensore svizzero Manuel Akanji, classe 1995, potrebbe comunque approdare a Milano. Ma per indossare la maglia dell'Inter. Akanji, ha ricordato 'gazzetta.it', aveva rifiutato la proposta del Milan perché voleva trasferirsi in una squadra che milita in Champions League nella stagione 2025-2026. L'Inter farebbe effettivamente al suo caso.

Calciomercato, dal 'no' al Milan all'Inter? Akanji verso Milano!

Ma come potrebbe arrivare in nerazzurro l'ex Basilea e Borussia Dortmund? Si tratterebbe di un affare che potrebbe coinvolgere tre club: Manchester City, Inter e ... Olympique Marsiglia. Già, perché Akanji potrebbe trasferirsi all'Inter, con la formula del prestito in queste ore nel caso in cui Benjamin Pavard partisse, in direzione Marsiglia, per abbracciare il progetto dell'OM di Roberto De Zerbi, con la medesima formula.

Secondo quanto riferito, però, da Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, Akanji potrebbe approdare all'Inter, alla corte di Cristian Chivu, a prescindere dal trasferimento di Pavard in Francia o meno. Per i nerazzurri, sicuramente, sarebbe un gran colpo per la retroguardia.

I tempi sono stretti, ma l'operazione è molto probabile. A che cifre? Prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 15. Diritto che diventerà obbligo in caso di Scudetto dell'Inter. Staremo a vedere se si concretizzerà, con enorme rimpianto del Diavolo sul mancato arrivo di Akanji, che avrebbe rinforzato in maniera adeguata la difesa di Massimiliano Allegri.

