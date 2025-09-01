Calciomercato: no al Milan, ora Akanji può andare all’Inter. I dettagli

Incredibile ma vero: dopo il 'no' al Milan, in queste ultime ore del calciomercato estivo 2025 il difensore svizzero Manuel Akanji, classe 1995, potrebbe comunque approdare a Milano. Ma per indossare la maglia dell'Inter. Akanji, ha ricordato 'gazzetta.it', aveva rifiutato la proposta del Milan perché voleva trasferirsi in una squadra che milita in Champions League nella stagione 2025-2026. L'Inter farebbe effettivamente al suo caso.