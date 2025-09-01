Calciomercato: no al Milan, ora Akanji può andare all’Inter. I dettagli

Secondo quanto riferito, però, da Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, Akanji potrebbe approdare all'Inter, alla corte di Cristian Chivu, a prescindere dal trasferimento di Pavard in Francia o meno. Per i nerazzurri, sicuramente, sarebbe un gran colpo per la retroguardia.
I tempi sono stretti, ma l'operazione è molto probabile. A che cifre? Prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 15. Diritto che diventerà obbligo in caso di Scudetto dell'Inter. Staremo a vedere se si concretizzerà, con enorme rimpianto del Diavolo sul mancato arrivo di Akanji, che avrebbe rinforzato in maniera adeguata la difesa di Massimiliano Allegri.
