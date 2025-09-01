Calciomercato, Rabiot-Milan, l’affare è fatto: Allegri riabbraccia il suo scudiero

La svolta decisiva

La trattativa, inizialmente complessa, ha subito un'accelerazione nelle ultime 48 ore. La rottura di Rabiot con il Marsiglia, a seguito di una lite con un ex compagno, e gli interventi diretti di Allegri hanno spinto il centrocampista a scegliere il Milan. Nonostante l'interesse dell'Aston Villa, Rabiot ha voluto ritrovare l'allenatore che lo aveva valorizzato al meglio ai tempi della Juventus, in particolare nella stagione 2022-23, quando aveva messo a segno ben 11 gol.