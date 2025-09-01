Pianeta Milan
Calciomercato, Rabiot-Milan, l’affare è fatto: Allegri riabbraccia il suo scudiero

Il Milan ha messo a segno un colpo di mercato importante: Adrien Rabiot è tornato in Serie A da Massimiliano Allegri, suo ex allenatore
Alessia Scataglini
Il Milan ha messo a segno un colpo di mercato importante: Adrien Rabiot è tornato in Serie A per ricongiungersi con il suo ex allenatore, MassimilianoAllegri. L'accordo, raggiunto nelle ultime ore di mercato, segna un nuovo capitolo per il centrocampista francese e per i rossoneri.

Calciomercato Milan: Rabiot, ci siamo! L'accordo e le cifre

Il Milan e l'Olympique Marsiglia hanno trovato l'intesa per un trasferimento da 10 milioni di euro, bonus compresi. La cifra è stata notevolmente ridotta rispetto alle richieste iniziali del club francese, soprattutto a causa del contratto di Rabiot in scadenza nel 2026 e della sua volontà di cambiare aria. Il giocatore, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ha firmato un contratto di quattro anni, con uno stipendio più basso rispetto ai 5 milioni che percepiva in Francia, ma con la promessa di un ruolo centrale nel progetto tecnico di Allegri.

La svolta decisiva

La trattativa, inizialmente complessa, ha subito un'accelerazione nelle ultime 48 ore. La rottura di Rabiot con il Marsiglia, a seguito di una lite con un ex compagno, e gli interventi diretti di Allegri hanno spinto il centrocampista a scegliere il Milan. Nonostante l'interesse dell'Aston Villa, Rabiot ha voluto ritrovare l'allenatore che lo aveva valorizzato al meglio ai tempi della Juventus, in particolare nella stagione 2022-23, quando aveva messo a segno ben 11 gol.

Visite mediche e debutto

Le visite mediche si svolgeranno direttamente in Francia, con lo staff del Milan che lo raggiungerà. Successivamente, Rabiot si unirà alla sua nazionale e farà ritorno a Milano solo dopo la sosta. Il suo debutto potrebbe avere un sapore speciale: la prima partita del Milan dopo la pausa per le nazionali sarà contro il Bologna, dove milita il suo ex compagno, Rowe.

L'arrivo di Rabiot ha sbloccato anche la cessione di Musah, che si trasferirà all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto. Con questo colpo, Allegri ottiene finalmente il rinforzo che desiderava: un leader di esperienza e un "fedele scudiero" per il centrocampo rossonero.

