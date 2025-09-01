Calciomercato, Rabiot-Milan, l’affare è fatto: Allegri riabbraccia il suo scudiero

La svolta decisiva—
La trattativa, inizialmente complessa, ha subito un'accelerazione nelle ultime 48 ore. La rottura di Rabiot con il Marsiglia, a seguito di una lite con un ex compagno, e gli interventi diretti di Allegri hanno spinto il centrocampista a scegliere il Milan. Nonostante l'interesse dell'Aston Villa, Rabiot ha voluto ritrovare l'allenatore che lo aveva valorizzato al meglio ai tempi della Juventus, in particolare nella stagione 2022-23, quando aveva messo a segno ben 11 gol.
Visite mediche e debutto—
Le visite mediche si svolgeranno direttamente in Francia, con lo staff del Milan che lo raggiungerà. Successivamente, Rabiot si unirà alla sua nazionale e farà ritorno a Milano solo dopo la sosta. Il suo debutto potrebbe avere un sapore speciale: la prima partita del Milan dopo la pausa per le nazionali sarà contro il Bologna, dove milita il suo ex compagno, Rowe.
L'arrivo di Rabiot ha sbloccato anche la cessione di Musah, che si trasferirà all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto. Con questo colpo, Allegri ottiene finalmente il rinforzo che desiderava: un leader di esperienza e un "fedele scudiero" per il centrocampo rossonero.
