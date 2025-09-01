Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e trattative dell’ultimo giorno | LIVE

Andata in archivio (1°-10 giugno) la prima finestra della sessione estiva di calciomercato del 2025, oggi è l'ultimo giorno della seconda, che terminerà stasera alle ore 20:00. Il Milan, che da quest'anno è affidato alla guida tecnica di Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista con dei botti finali per rinforzare il proprio organico. Vediamo, dunque, in questo LIVE tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.