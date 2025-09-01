Si è momentaneamente bloccata la trattativa per lo scambio di attaccanti tra Milan e Roma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, i due club sono in una fase di stand-by e non hanno ancora trovato l'intesa per l'operazione.
Calciomercato, Dovbyk-Gimenez: nessuna intesa per gli attaccanti, affare bloccato
Secondo Di Marzio, si è momentaneamente bloccata la trattativa per lo scambio Gimenez-Dovbyk tra Milan e Roma
Di Marzio: 'Milan-Roma, nessuna intesa per gli attaccanti. Fase di stallo'—
Nonostante l'apertura mostrata nelle scorse ore e gli sforzi dei dirigenti per trovare un accordo, la trattativa per il passaggio di Santiago Giménez in giallorosso e di Artem Dovbyk in rossonero ha subito un brusco rallentamento. Le due società non sono riuscite a superare le divergenze e, al momento, i contatti si sono interrotti. Le prossime ore saranno decisive per capire se ci sarà un'ulteriore riapertura o se l'affare è definitivamente sfumato.
