Milan, addio a Quirini: il giovane talento passa alla Salernitana

Il Milan saluta uno dei suoi talenti. Come riportato da Longari, è ufficiale il trasferimento di Ettore Quirini alla Salernitana

Il Milan saluta uno dei suoi talenti. Come riportato da Gianluigi Longari, è ufficiale il trasferimento di Ettore Quirini alla Salernitana . Il giocatore si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera lontano da Milano, alla ricerca di continuità e spazio.

L'operazione, che si è concretizzata nelle ultime, risponde alle esigenze di entrambi i club. Il Milan ha deciso di cedere il giovane per permettergli di crescere in un ambiente che possa garantirgli un ruolo più centrale. Per la Salernitana, invece, si tratta di un'opportunità per acquisire un giovane senza un investimento economico eccessivo, e inserirlo subito nel proprio progetto tecnico.