Calciomercato Milan, complicazioni per Gomez: ecco qual è la situazione

Si complica il trasferimento di Joe Gomez dal Liverpool al Milan in queste ultime ore del calciomercato. Il Diavolo riuscirà a prenderlo?
Secondo Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', non si sblocca la trattativa per il trasferimento di Joe Gomez dal Liverpool al Milan in questa sessione estiva di calciomercato.

Per Bianchin, infatti, il Liverpool continua al momento a non dare il via libera al giocatore perché non ha ancora chiuso l'acquisizione di Marc Guéhi dal Crystal Palace.

"Il Milan continua a provare - è il primo obiettivo dell’ultimo giorno di calciomercato - ma le evoluzioni positive attese in queste ore non ci sono state", ha chiosato sul tema Bianchin.

Anche per Orazio Accomando di 'SportMediaset', l'approdo di Gomez al Milan è legato al passaggio contestuale di Guéhi ai 'Reds' di Arne Slot. Se non si sblocca prima questa operazione, non ne arriverà un'altra a cascata.

Per Alfredo Pedullà, infine, ci sarà un'altra call, in mattinata, tra Liverpool e Milan per Gomez, con i rossoneri che pensavano già di aver sbloccato l'affare per il difensore centrale inglese, classe 1997.

Qualora l'affare andasse in porto, il Milan verserebbe al Liverpool circa 15 milioni di euro per il giocatore, che ha già concordato, con il Diavolo, un contratto quadriennale (con scadenza 30 giugno 2029), da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio, più bonus.

