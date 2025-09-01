Milan, chi e cosa aspettarsi dall'ultimo giorno del calciomercato estivo

Finalmente, oseremmo dire, ci siamo: stasera, alle ore 20:00, chiuderà la seconda finestra estiva del calciomercato 2025, iniziata ufficialmente lo scorso 1° luglio e il Milan - incredibile ma vero - deve ancora ultimare le operazioni per finire di strutturare il proprio organico per la stagione 2025-2026. Il centro sportivo rossonero di Milanello, in entrata e in uscita, si è rivelato un porto di mare: meno male che non doveva esserci una rivoluzione! Vediamo insieme, però, cosa bisognerà attendersi da quest'ultima concitata giornata della finestra trasferimenti. PROSSIMA SCHEDA
Ultimo giorno del calciomercato estivo 2025 e il Milan sta per completare le ultime operazioni, in entrata e in uscita: ecco cosa ci attende