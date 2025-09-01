Calciomercato Milan, Romano: “Álex Jiménez ha firmato con il Bournemouth”

Tale diritto diventerà obbligo di riscatto al raggiungimento delle 15 presenze di Álex Jiménez con la sua nuova squadra. Il Milan avrà anche il 10% sulla futura rivendita del calciatore spagnolo.

Il Real Madrid vantava due clausole di riacquisto del cartellino del giocatore, una subito per 9 milioni di euro e una per l'estate 2026, da 12. L'offerta del Bournemouth, però, ha spazzato via tutto: i 'Blancos', ad ogni modo, avevano già deciso di non riprenderlo.