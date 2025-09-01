Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Romano: “Álex Jiménez ha firmato con il Bournemouth”

Álex Jiménez lascia il Milan e si trasferisce in Inghilterra, al Bournemouth, in questa finestra di calciomercato: manca solo l'ufficialità
Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', Álex Jiménez ha firmato il suo contratto con il Bournemouth.

Álex Jiménez, classe 2005, giunto al Milan in prestito dal Real Madrid nel calciomercato estivo 2023 e riscattato un anno dopo per 5 milioni di euro, si trasferirà alle 'Cherries' in prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 18,5.

Tale diritto diventerà obbligo di riscatto al raggiungimento delle 15 presenze di Álex Jiménez con la sua nuova squadra. Il Milan avrà anche il 10% sulla futura rivendita del calciatore spagnolo.

Il Real Madrid vantava due clausole di riacquisto del cartellino del giocatore, una subito per 9 milioni di euro e una per l'estate 2026, da 12. L'offerta del Bournemouth, però, ha spazzato via tutto: i 'Blancos', ad ogni modo, avevano già deciso di non riprenderlo.

Álex Jiménez, pertanto, lascia il Milan dopo aver totalizzato, in rossonero, 34 presenze complessive in Prima Squadra, con 2 assist all'attivo, più varie apparizioni nel Milan Primavera e nel Milan Futuro.

