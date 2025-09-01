Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Si valuta di investire anche su Banks'

Classe 2006, statunitense di passaporto tedesco, Banks è un difensore centrale di 193 centimetri cresciuto nelle giovanili dell'Augsburg, che milita in Bundesliga ed è anche attualmente tesserato per il club svevo.
Nell'ultima stagione, seppur giovane, Banks ha disputato 8 partite, per un totale di 274', nel massimo campionato tedesco, più 12 partite nella Seconda Squadra dell'Augsburg. Un investimento per il futuro?
L'arrivo di Banks potrebbe consentire al Milan, di fatto, di avere sei centrali di ruolo. Ovvero, i quattro attualmente in organico (Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e Koni De Winter) più l'altro di esperienza in arrivo (presumibilmente Gomez).
