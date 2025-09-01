Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Si valuta di investire anche su Banks'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Di Marzio preannuncia un possibile colpo a sorpresa

Noahkai Banks, classe 2006, difensore dell'Augsburg, potrebbe rappresentare l'arrivo a sorpresa del Milan nell'ultimo giorno di calciomercato
In attesa di capire se otterrà il via libera dal Liverpool per l'acquisto di Joe Gomez a titolo definitivo per 15 milioni di euro, il Milan potrebbe piazzare un secondo colpo di calciomercato per rinforzare il cuore della sua difesa.

Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto del settore, infatti, i rossoneri starebbero valutando anche di investire su Noahkai Banks.

Classe 2006, statunitense di passaporto tedesco, Banks è un difensore centrale di 193 centimetri cresciuto nelle giovanili dell'Augsburg, che milita in Bundesliga ed è anche attualmente tesserato per il club svevo.

Nell'ultima stagione, seppur giovane, Banks ha disputato 8 partite, per un totale di 274', nel massimo campionato tedesco, più 12 partite nella Seconda Squadra dell'Augsburg. Un investimento per il futuro?

L'arrivo di Banks potrebbe consentire al Milan, di fatto, di avere sei centrali di ruolo. Ovvero, i quattro attualmente in organico (Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e Koni De Winter) più l'altro di esperienza in arrivo (presumibilmente Gomez).

