Calciomercato Milan, Schira: “Dialoghi con l’agente di Arnau Martínez”

Schira, infatti, ha annunciato in esclusiva , come il Milan abbia aperto i dialoghi con l'agente di Arnau Martínez . "Il terzino destro potrebbe lasciare il Girona per una cifra compresa tra i 10 e i 14 milioni di euro", ha chiosato il giornalista sportivo. Girona, dunque, pronto a cedere anche Arnau dopo aver piazzato l'altro terzino, il mancino Miguel Gutiérrez , al Napoli ?

Arnau Martínez, che con i catalani ha giocato tanto da terzino destro, quanto da 'quinto' di centrocampo e addirittura centrale in una difesa a tre, ha totalizzato 39 partite, con 3 gol e 3 assist al suo attivo in 3.163' di gioco, nell'ultima stagione con il Girona tra campionato, Champions League e Coppa del Re.