Calciomercato Milan, Schira: “Dialoghi con l’agente di Arnau Martínez”

Calciomercato Milan, Schira: 'Dialoghi con l'agente di Arnau Martínez'
Potrebbe essere Arnau Martínez del Girona il colpo di calciomercato 'last minute' del Milan nel ruolo di terzino destro. Il punto
Il Milan potrebbe prendere un nuovo terzino destro, in sostituzione di Álex Jiménez ceduto al Bournemouth, in quest'ultimo giorno del calciomercato estivo 2025.

Calciomercato Milan, idea Arnau Martínez per la fascia

È viva l'opzioneJuanlu Sánchez, classe 2003, di proprietà del Siviglia, visionato dal direttore tecnico dei rossoneri Geoffrey Moncada la settimana scorsa, in occasione di Siviglia-Getafe 1-2 della Liga spagnola. Secondo Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto del settore, però, un altro spagnolo, sempre del 2003, alla fine potrebbe arrivare alla corte di Massimiliano Allegri per potenziare la fascia destra.

Schira, infatti, ha annunciato in esclusiva, come il Milan abbia aperto i dialoghi con l'agente di Arnau Martínez. "Il terzino destro potrebbe lasciare il Girona per una cifra compresa tra i 10 e i 14 milioni di euro", ha chiosato il giornalista sportivo. Girona, dunque, pronto a cedere anche Arnau dopo aver piazzato l'altro terzino, il mancino Miguel Gutiérrez, al Napoli?

Arnau Martínez, che con i catalani ha giocato tanto da terzino destro, quanto da 'quinto' di centrocampo e addirittura centrale in una difesa a tre, ha totalizzato 39 partite, con 3 gol e 3 assist al suo attivo in 3.163' di gioco, nell'ultima stagione con il Girona tra campionato, Champions League e Coppa del Re.

