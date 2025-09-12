Milan, Rabiot: stipendio al ribasso. Il francese crede che ...

Secondo il quotidiano, Rabiot crederebbe di poter aggiungere alla sua bacheca un trofeo con il Milan, arrivando a quota 22 personali. Vedremo se il francese alzerà una coppa con i rossoneri in questa stagione.
CALCIOMERCATO MILAN
Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Rabiot, e la madre agente Veronique, pur di andare al Milan e da Allegri, avrebbero rinunciato a molti soldi accettando la proposta triennale al ribasso dei rossoneri. Adrien al Marsiglia guadagnava oltre cinque milioni. Con il Milan ha sottoscritto un accordo fino all’estate del 2028: secondo la rosea sarebbe un accordo molto più basso, anche rispetto all'offerta che il Diavolo gli fece lo scorso anno quando Rabiot era ancora svincolato.
Una scelta fatta, si legge, per tornare a giocare in Italia con un allenatore che lo sa valorizzare. Nel contratto del francese ci sarebbero comunque premi pesanti, legati al rendimento personale ma soprattutto di squadra. Ci sarebbe un ricco bonus se dovesse vincere la Coppa Italia o la Supercoppa Italiana, uno ancora più ricco in caso di Scudetto.
