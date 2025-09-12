Milan, Rabiot: stipendio al ribasso. Il francese crede che ...

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Rabiot, e la madre agente Veronique, pur di andare al Milan e da Allegri, avrebbero rinunciato a molti soldi accettando la proposta triennale al ribasso dei rossoneri. Adrien al Marsiglia guadagnava oltre cinque milioni. Con il Milan ha sottoscritto un accordo fino all’estate del 2028: secondo la rosea sarebbe un accordo molto più basso, anche rispetto all'offerta che il Diavolo gli fece lo scorso anno quando Rabiot era ancora svincolato.