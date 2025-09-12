Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso la sessione estiva con 10 colpi in entrata. Una vera e propria rivoluzione, visto che la dirigenza del Diavolo ha salutato anche tantissimi altri calciatori che non facevano parte del progetto e per cui sono arrivate offerte davvero molto importanti durante l'estate. Nonostante le tante operazioni, per il Milan restano ancora tanti dubbi in questa stagione e quindi il calciomercato invernale potrebbe essere comunque importante per il Diavolo. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
Calciomercato Milan, serve un difensore top: occhio allo scambio clamoroso
Calciomercato Milan, Igli Tare potrebbe essere già al lavoro per chiudere un possibile colpo in difesa. Occhio al possibile scambio
