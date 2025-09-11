Il Milan ha avuto un mercato molto importante: i rossoneri si sono mossi tantissimi durante l'estate sia per quanto riguarda le uscite che le entrate. Durante l'ultimo giorno valido per le trattative in entrata in Serie A, il Diavolo ha chiuso il colpo Adrien Rabiot. Il centrocampista è stato acquistato per circa 10 milioni di euro dal Marsiglia. "Sono molto contento di essere qua, forza Milan". Queste le prime parole di Adrien Rabiot una volta arrivato a Milano.