Adrien Rabiot, come raccolto dalla nostra redazione, parlerà domani (venerdì 12 settembre) alle ore 12 presso Casa Milan. Potrete seguire live tutte le parole del francese sul sito di Pianeta Milan.
Il Milan ha avuto un mercato molto importante: i rossoneri si sono mossi tantissimi durante l'estate sia per quanto riguarda le uscite che le entrate. Durante l'ultimo giorno valido per le trattative in entrata in Serie A, il Diavolo ha chiuso il colpo Adrien Rabiot. Il centrocampista è stato acquistato per circa 10 milioni di euro dal Marsiglia. "Sono molto contento di essere qua, forza Milan". Queste le prime parole di Adrien Rabiot una volta arrivato a Milano.
Il francese dovrebbe fare parte del gruppo già a partire dal primo allenamento pomeridiano in vista di Milan-Bologna. Visto che Rabiot non ha svolto le visite mediche a Milano e non è stato ancora presentato ufficialmente a giornalisti e tifosi rossoneri, il Milan ha organizzato una conferenza stampa di presentazione.
