Deschamps sui fischi a Rabiot: “Inaccettabile, è un giocatore della Francia”

Il prepartita di Francia-Islanda è stato caratterizzato da un episodio molto particolare. Alla lettura delle formazioni, il pubblico del Parco dei Principi ha fischiato il nome di Adrien Rabiot (ne abbiamo scritto qui). Chiaramente, si è trattato di un episodio molto spiacevole per il nuovo centrocampista del Milan. La mezzala ex Juventus e Marsiglia è partito dalla panchina nella sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il 'pupillo' di Allegri (che tanto lo ha voluto in rossonero) è subentrato nella ripresa, al 70'. Il suo contributo è stato fondamentale per bloccare il punteggio sul 2-1. In questo modo, la nazionale francese si è assicurata tre punti importanti per il suo percorso di qualificazione. Al termine della gara, Didier Deschamps (CT della Francia) è intervenuto ai microfoni dei giornalisti per prendere posizione rispetto ai fischi indirizzati a Rabiot. Ecco, di seguito, le sue parole.