Il prepartita di Francia-Islanda è stato caratterizzato da un episodio molto particolare. Alla lettura delle formazioni, il pubblico del Parco dei Principi ha fischiato il nome di Adrien Rabiot (ne abbiamo scritto qui). Chiaramente, si è trattato di un episodio molto spiacevole per il nuovo centrocampista del Milan. La mezzala ex Juventus e Marsiglia è partito dalla panchina nella sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il 'pupillo' di Allegri (che tanto lo ha voluto in rossonero) è subentrato nella ripresa, al 70'. Il suo contributo è stato fondamentale per bloccare il punteggio sul 2-1. In questo modo, la nazionale francese si è assicurata tre punti importanti per il suo percorso di qualificazione. Al termine della gara, Didier Deschamps (CT della Francia) è intervenuto ai microfoni dei giornalisti per prendere posizione rispetto ai fischi indirizzati a Rabiot. Ecco, di seguito, le sue parole.
Deschamps sui fischi a Rabiot: “Inaccettabile, è un giocatore della Francia”
Alla lettura delle formazioni, prima di Francia-Islanda, i tifosi hanno fischiato Adrien Rabiot. Il CT Deschamps l'ha difeso a fine partita
Deschamps difende Rabiot—
Ecco che cosa ha detto: "È inaccettabile. È un giocatore della Nazionale francese che indossa questa maglia. La sua vita nel club non mi riguarda, anche se Adri è abbastanza solido. Li ha un po’ messi in difficoltà sull’ultimo intervento di recupero. Non ha motivo di esistere. Se devo basarmi sui miei criteri riguardo a chi gioca dove, contro quale avversario, che sia al Parc o altrove, è assurdo. Anche se si tratta di una minoranza, nessun giocatore dovrebbe subire questo. È un giocatore della Nazionale francese. È francese, come tutti gli altri".
