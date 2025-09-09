Croazia, il CT Dalic: “Modric? Il suo modo di giocare è raro al mondo”

Ieri sera, allo stadio 'Maksimir' di Zagabria , la Croazia ha sconfitto per 4-0 il Montenegro in un derby balcanico valido per il Gruppo L della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026 . Autentico protagonista del match è stato Luka Modric , centrocampista del Milan .

Croazia, poker al Montenegro: Modric protagonista

Il giocatore ex Tottenham e Real Madrid, classe 1985, ha fornito l'assist per il primo gol dei croati, firmato da Kristijan Jakić e ha poi disputato una partita di altissimo livello. È uscito all'82' dopo aver guidato i suoi al successo, sigillato dalle reti di Andrej Kramaric, da un autogol e dalla rete nel recupero di Ivan Perisic.