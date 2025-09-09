Croazia, il CT Dalic: “Modric? Il suo modo di giocare è raro al mondo”

Dalic: "Più invecchia, più diventa bravo"—
Al termine di Croazia-Montenegro, in conferenza stampa, il Commissario Tecnico dei croati, Zlatko Dalic, ha parlato anche di Modric e non ha perso occasione per tesserne le lodi. "Ha dimostrato ancora una volta che più invecchia, più diventa bravo. Il suo modo di giocare è fantastico, raro al mondo".
"Guida la Nazionale con tanta ambizione, non vuole mollare, vuole che andiamo in America, questo è il nostro obiettivo, e anche un'opportunità perché qualcosa di buono accada per noi lì", ha chiosato Dalic sul nuovo numero 14 del Milan.
