Croazia, il CT Dalic: “Modric? Il suo modo di giocare è raro al mondo”

Zlatko Dalic, Commissario Tecnico della Croazia, ha parlato di Luka Modric, centrocampista del Milan, dopo il 4-0 inflitto al Montenegro
Ieri sera, allo stadio 'Maksimir' di Zagabria, la Croazia ha sconfitto per 4-0 il Montenegro in un derby balcanico valido per il Gruppo L della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Autentico protagonista del match è stato Luka Modric, centrocampista del Milan.

Croazia, poker al Montenegro: Modric protagonista

Il giocatore ex Tottenham e Real Madrid, classe 1985, ha fornito l'assist per il primo gol dei croati, firmato da Kristijan Jakić e ha poi disputato una partita di altissimo livello. È uscito all'82' dopo aver guidato i suoi al successo, sigillato dalle reti di Andrej Kramaric, da un autogol e dalla rete nel recupero di Ivan Perisic.

Dalic: "Più invecchia, più diventa bravo"

Al termine di Croazia-Montenegro, in conferenza stampa, il Commissario Tecnico dei croati, Zlatko Dalic, ha parlato anche di Modric e non ha perso occasione per tesserne le lodi. "Ha dimostrato ancora una volta che più invecchia, più diventa bravo. Il suo modo di giocare è fantastico, raro al mondo".

"Guida la Nazionale con tanta ambizione, non vuole mollare, vuole che andiamo in America, questo è il nostro obiettivo, e anche un'opportunità perché qualcosa di buono accada per noi lì", ha chiosato Dalic sul nuovo numero 14 del Milan.

