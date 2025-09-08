Pianeta Milan
CONFERENZA

Modric: “Milan? Posso dire solo cose positive. Sono entusiasta”

Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa con la Croazia anche dei rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni
La Croazia del Commissario Tecnico Zlatko Dalic ha vinto in trasferta, 0-1, sul campo delle Fær Øer nell'ultima partita delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e questa sera, alle ore 20:45, riceverà allo stadio 'Maksimir' di Zagabria, il Montenegro per il secondo impegno di questa prima sosta Nazionali della stagione 2025-2026.

Milan, ha parlato Modric in conferenza con la Croazia

Ieri, in conferenza stampa, ha presentato l'impegno Luka Modric, classe 1985, centrocampista che, dopo 13 anni nel Real Madrid, in estate si è trasferito al Milan a parametro zero. Ecco cosa ha detto Modric sul match contro il Montenegro. "L'obiettivo è conquistare sei punti, ma ci aspetta una partita difficile e insidiosa, dovremo essere al 100% delle nostre capacità", ha esordito Modric, così come riportato da 'TuttoMercatoWeb'.

"Il Montenegro ha una buona squadra, molto talento, come tutte le squadre di questa regione. Vorrei citare Stevan Jovetic, Nikola Krstovic, Stefan Savic. Dovremo essere all’altezza del compito, e non c’è motivo per cui non dovremmo esserlo”. Sulla precedente gara contro le Fær Øer, questo il suo commento: "Non abbiamo giocato la nostra miglior partita, ne siamo consapevoli. Non cerchiamo scuse, ma il campo e le condizioni non erano ideali per giocare. Non siamo abituati a giocare sull’erba sintetica, è raro farlo".

"Mi hanno accolto tutti nel miglior modo possibile"

Spazio, però, nella conferenza anche per le sue prime impressioni nella sua avventura al Milan. "Questa fase di adattamento è molto importante per me. Posso dire solo cose positive: il club, la squadra, i compagni e l’allenatore mi hanno accolto nel miglior modo possibile. Sono entusiasta del club, della sua grandezza, dell’organizzazione, si vede che è uno dei club più grandi al mondo, anche se attualmente non è ai livelli di risultati degli anni Novanta o Duemila", ha chiosato Modric sul tema.

