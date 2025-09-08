Modric: “Milan? Posso dire solo cose positive. Sono entusiasta”

"Il Montenegro ha una buona squadra, molto talento, come tutte le squadre di questa regione. Vorrei citare Stevan Jovetic, Nikola Krstovic, Stefan Savic. Dovremo essere all’altezza del compito, e non c’è motivo per cui non dovremmo esserlo”. Sulla precedente gara contro le Fær Øer, questo il suo commento: "Non abbiamo giocato la nostra miglior partita, ne siamo consapevoli. Non cerchiamo scuse, ma il campo e le condizioni non erano ideali per giocare. Non siamo abituati a giocare sull’erba sintetica, è raro farlo".