Modric: “Milan? Posso dire solo cose positive. Sono entusiasta”

"Il Montenegro ha una buona squadra, molto talento, come tutte le squadre di questa regione. Vorrei citare Stevan Jovetic, Nikola Krstovic, Stefan Savic. Dovremo essere all’altezza del compito, e non c’è motivo per cui non dovremmo esserlo”. Sulla precedente gara contro le Fær Øer, questo il suo commento: "Non abbiamo giocato la nostra miglior partita, ne siamo consapevoli. Non cerchiamo scuse, ma il campo e le condizioni non erano ideali per giocare. Non siamo abituati a giocare sull’erba sintetica, è raro farlo".
"Mi hanno accolto tutti nel miglior modo possibile"—
Spazio, però, nella conferenza anche per le sue prime impressioni nella sua avventura al Milan. "Questa fase di adattamento è molto importante per me. Posso dire solo cose positive: il club, la squadra, i compagni e l’allenatore mi hanno accolto nel miglior modo possibile. Sono entusiasta del club, della sua grandezza, dell’organizzazione, si vede che è uno dei club più grandi al mondo, anche se attualmente non è ai livelli di risultati degli anni Novanta o Duemila", ha chiosato Modric sul tema.
