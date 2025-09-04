Oggi alle ore 15:30, nella sala stampa di Casa Milan, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Christopher Nkunku, nuovo acquisto rossonero. L’attaccante francese è approdato al Milan a titolo definitivo dal Chelsea nell’ultima sessione estiva di calciomercato per una cifra di 37 milioni di euro più bonus. Ecco di seguito alcuni estratti della conferenza:
Nkunku: “Ho sentito Thiago Silva, il Milan è il miglior club d’Italia. Sull’Inter…”
A quale giocatore si ispirava da bambino e sul possibile approdo all'Inter: "Del Milan mi piacevano Kakà e Thiago Silva. Prima di venire qua ho parlato con Thiago Silva e mi ha parlato solo bene del club. Tutti sanno che il Milan è il migliore club d'Italia.Io non ho parlato con nessuno dell'Inter. Quando il Milan mi ha chiamato non ci ho pensato due volte"
