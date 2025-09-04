Nkunku: “Al Chelsea ho imparato molto. Derby? So che partita è, ma…”

Oggi alle ore 15:30, nella sala stampa di Casa Milan, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Christopher Nkunku, nuovo acquisto rossonero. L’attaccante francese è approdato al Milan a titolo definitivo dal Chelsea nell’ultima sessione estiva di calciomercato per una cifra di 37 milioni di euro più bonus. Ecco di seguito alcuni estratti della conferenza:
Sul paragone con Pulisic e Loftus-Cheek, anche loro arrivati dal Chelsea e sbocciati al Milan e sui derby: "Ho fatto la mia scelta da solo, non guardo molto cosa succede attorno. Ho imparato molto dal Chelsea. Me ne hanno già parlato i miei compagni, so che è la partita. Io però sono concentrato su ogni parita."
