Milan, Odogu: “Maldini è il più forte di sempre, su Maignan …”

David Odogu si presenta al Milan, parla del suo idolo Paolo Maldini e del nuovo capitano Mike Maignan. Ecco le sue parole.
Francesco De Benedittis

Durante la conferenza stampa di oggi, il nuovo acquisto del Milan, David Odogu, si è presentato ufficialmente. Al giovane centrale difensivo tedesco è stato chiesto quale fosse il suo idolo e un parere sul nuovo capitano e compagno di squadra, Mike Maignan.

Odogu ha indicato come idolo la leggenda del Milan Paolo Maldini, scelta scontata per ogni difensore. Ha poi espresso parole positive su Mike Maignan e in generale sul Mondo Milan. Ecco le sue dichiarazioni durante la conferenza stampa.

Milan, Odogu: "Maignan è un vero leader. Non vedo l'ora di ascoltare i suoi consigli"

Sul proprio idolo:"Paolo Maldini, è il più forte di sempre. Ma anche altre leggende che hanno giocato nel Milan come: Nesta, Baresi e un tedesco come Kevin-Prince Boateng".

Su Maignan: "Sono contento di avere un portiere così esperto, è un vero leader. Non vedo l'ora di ascoltare i suoi consigli". Infine ha parlato anche del Mondo Milan: "Mi ha colpito la grande professionalità e organizzazione. I compagni e lo staff parlano molto con me. Sarà una maglia pesante per me"

 

