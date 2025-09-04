Milan, Maignan prende la fascia da capitano, ma il rinnovo è in salita | PM News

Maignan è ormai uno dei perni del Milan. Il portiere francese, col tempo, ha conquistato tutti, ma il suo futuro resta complesso

Mike Maignan è ormai uno dei perni del Milan. Il portiere francese, col passare degli anni, ha conquistato tutti e oggi, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, indossa la pesantissima fascia di capitano. La scelta non è casuale, ovviamente: Maignan è un punto di riferimento per tutti i compagni, oltre che ad essere un ottimo giocatore.