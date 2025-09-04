Pianeta Milan
Milan, Maignan prende la fascia da capitano, ma il rinnovo è in salita | PM News

Maignan è ormai uno dei perni del Milan. Il portiere francese, col tempo, ha conquistato tutti, ma il suo futuro resta complesso
Mike Maignan è ormai uno dei perni del Milan. Il portiere francese, col passare degli anni, ha conquistato tutti e oggi, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, indossa la pesantissima fascia di capitano. La scelta non è casuale, ovviamente: Maignan è un punto di riferimento per tutti i compagni, oltre che ad essere un ottimo giocatore.

Milan: Maignan capitano, ma il rinnovo è lontano | PM News

Tuttavia, il suo futuro al Milan non è da dare per scontato. Parallelamente al suo ruolo da capitano, la questione legata al rinnovo contrattuale resta una partita molto complessa. I negoziati procedono abbastanza a rilento e sembrano non decollare. Al momento un accordo è difficile che arrivi, ma con il passare del tempo le cose possono cambiare.

Il Milan, ovviamente, deve risolvere al più presto questa delicatissima situazione per cercare di blindare il suo capitano e non perdere uno dei suoi ultimi punti di riferimento della 'vecchia guardia'.

 

