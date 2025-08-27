Milan, cambio di strategia sul mercato. Harder e i nuovi nomi | NEWS PM

Cambia di nuovo, dunque, la strategia del Milan. L'idea è quella di prendere un giocatore in prestito e uno a titolo definitivo. Vediamo quali saranno i nomi e quali le eventuali occasioni, se ce ne saranno. Saltato Harder, salvo colpi di scena da non escludere, occorre capire su chi andranno i rossoneri. Dusan Vlahovic continua ad essere l'obiettivo numero uno di Allegri, ma le condizioni non paiono essere cambiate, anzi. La Juve ora chiede 30 mln, cifra a cui andrebbero aggiunte commissioni e ingaggio. A queste condizioni difficile che si faccia. Da non scartare, al momento, piste più percorribili, come Artem Dovbyk. Il 28enne centravanti ucraino non è nei piani di Gasperini, ma non ha molto mercato. Ecco quindi che Milan e Roma potrebbero tornare a fare affari, come l'anno scorso, sul gong del calciomercato estivo, come successo con lo scambio di prestiti secchi Saelemaekers-Abraham.