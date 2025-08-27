Milan, cambio di strategia sul mercato. Harder e i nuovi nomi | NEWS PM

Cambia di nuovo, dunque, la strategia del Milan. L'idea è quella di prendere un giocatore in prestito e uno a titolo definitivo. Vediamo quali saranno i nomi e quali le eventuali occasioni, se ce ne saranno. Saltato Harder, salvo colpi di scena da non escludere, occorre capire su chi andranno i rossoneri. Dusan Vlahovic continua ad essere l'obiettivo numero uno di Allegri, ma le condizioni non paiono essere cambiate, anzi. La Juve ora chiede 30 mln, cifra a cui andrebbero aggiunte commissioni e ingaggio. A queste condizioni difficile che si faccia. Da non scartare, al momento, piste più percorribili, come Artem Dovbyk. Il 28enne centravanti ucraino non è nei piani di Gasperini, ma non ha molto mercato. Ecco quindi che Milan e Roma potrebbero tornare a fare affari, come l'anno scorso, sul gong del calciomercato estivo, come successo con lo scambio di prestiti secchi Saelemaekers-Abraham.
Anche se non scalda l'ambiente (e forse neanche Allegri), già conosce il campionato italiano. Le alternative sono più esotiche, come Tolu Arokodare, nigeriano 24enne del Genk. Su di lui c'è però anche il Wolverhampton. Insomma, serviranno idee chiare e velocità d'azione. Gli acquisti da fare sono ancora tanti, mentre il tempo sempre di meno
