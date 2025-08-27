Milan, cambio di strategia sul mercato. Harder e i nuovi nomi | NEWS PM

Pianeta Milan
Milan, cambio di strategia sul mercato. Salta Harder, i nuovi nomi | NEWS PM

Saltato Harder, il Milan rimodula la sua strategia. Ora si cercano due attaccanti, non più uno
Matteo Ronchetti
Matteo Ronchetti 

Caos totale. A pochi giorni dal gong finale di calciomercato, il Milan ha ancora tantissime operazioni da fare, praticamente in tutti i reparti. Le richieste di Massimiliano Allegri sono precise: un difensore, un centrocampista e un attaccante, che sappiano fare la differenza. Non a caso si è parlato di Kim, Rabiot e Vlahovic, tutti profili di un certo livello e tutti giocatori-pronti all'uso. Tre pezzi da 90 che farebbero passare il mal di pancia ad Allegri, al momento per niente contento della rosa a sua disposizione e irritato dalla scarsa sintonia in alcune dinamiche interne di mercato. 

Milan, cambio di strategia sul mercato

—  

A complicare ulteriormente le cose c'è poi l'imminente cessione di Samuel Chukwueze al Fulham. L'uscita del nigeriano, infatti, libera un altro posto in rosa, costringendo così il Milan a dover fare non uno, ma ben due colpi in attacco: un centravanti puro e una seconda punta. Il primo - potenziale titolare - andrebbe ad alternarsi con Santiago Gimenez, il secondo invece sarebbe il vice-Leao.

Cambia di nuovo, dunque, la strategia del Milan. L'idea è quella di prendere un giocatore in prestito e uno a titolo definitivo. Vediamo quali saranno i nomi e quali le eventuali occasioni, se ce ne saranno. Saltato Harder, salvo colpi di scena da non escludere, occorre capire su chi andranno i rossoneri. Dusan Vlahovic continua ad essere l'obiettivo numero uno di Allegri, ma le condizioni non paiono essere cambiate, anzi. La Juve ora chiede 30 mln, cifra a cui andrebbero aggiunte commissioni e ingaggio. A queste condizioni difficile che si faccia. Da non scartare, al momento, piste più percorribili, come Artem Dovbyk. Il 28enne centravanti ucraino non è nei piani di Gasperini, ma non ha molto mercato. Ecco quindi che Milan e Roma potrebbero tornare a fare affari, come l'anno scorso, sul gong del calciomercato estivo, come successo con lo scambio di prestiti secchi Saelemaekers-Abraham.

Anche se non scalda l'ambiente (e forse neanche Allegri), già conosce il campionato italiano. Le alternative sono più esotiche, come Tolu Arokodare, nigeriano 24enne del Genk. Su di lui c'è però anche il Wolverhampton. Insomma, serviranno idee chiare e velocità d'azione. Gli acquisti da fare sono ancora tanti, mentre il tempo sempre di meno

