Calciomercato Milan, saltata la trattativa per Harder | PM News

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è saltata la trattativa del calciomercato del Milan per Conrad Harder. L'attaccante dello Sporting Club de Portugal sembrava il più vicino a vestire rossonero e, invece, non sarà così. La trattativa, sia lato giocatore sia lato club, doveva solo essere ultimata in alcuni piccoli dettagli. Tutto è però saltato. La dirigenza rossonera, d'accordo con l'allenatore Massimiliano Allegri, ha reputato che sia meglio indirizzarsi su altri profili.