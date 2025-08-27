Calciomercato Milan, saltata la trattativa per Harder | PM News

Pianeta Milan
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è saltata la trattativa del calciomercato del Milan per Harder dello Sporting
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è saltata la trattativa del calciomercato del Milan per Conrad Harder. L'attaccante dello Sporting Club de Portugal sembrava il più vicino a vestire rossonero e, invece, non sarà così. La trattativa, sia lato giocatore sia lato club, doveva solo essere ultimata in alcuni piccoli dettagli. Tutto è però saltato. La dirigenza rossonera, d'accordo con l'allenatore Massimiliano Allegri, ha reputato che sia meglio indirizzarsi su altri profili.

Calciomercato Milan, saltato Harder, e ora?

Il classe 2005 era stato identificato come il profilo preferito una volta saltata la trattativa per Boniface. Il Milan sta cercando dall'inizio del calciomercato un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez. Finora non è ancora arrivato nessuno. Dal mercato, però, dovrà obbligatoriamente arrivare qualcuno perché la rosa, specialmente nel reparto offensivo, è corta.

Il preferito di Massimiliano Allegri è Dusan Vlahovic, con il quale ha già condiviso l'esperienza alla Juventus. Il serbo sembra un profilo sicuramente preferibile, in quanto è da ritenere una garanzia per quanto riguarda il calcio italiano. La sua situazione contrattuale in bianconero, inoltre, lo rende un profilo appetibile sul mercato. Ora il Milan affonderà per lui? Si attendono aggiornamenti.

