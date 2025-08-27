Calciomercato Milan, saltata la trattativa per Harder | PM News

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è saltata la trattativa del calciomercato del Milan per Harder dello Sporting
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è saltata la trattativa del calciomercato del Milan per Conrad Harder. L'attaccante dello Sporting Club de Portugal sembrava il più vicino a vestire rossonero e, invece, non sarà così. La trattativa, sia lato giocatore sia lato club, doveva solo essere ultimata in alcuni piccoli dettagli. Tutto è però saltato. La dirigenza rossonera, d'accordo con l'allenatore Massimiliano Allegri, ha reputato che sia meglio indirizzarsi su altri profili.
Calciomercato Milan, saltato Harder, e ora?
Il classe 2005 era stato identificato come il profilo preferito una volta saltata la trattativa per Boniface. Il Milan sta cercando dall'inizio del calciomercato un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez. Finora non è ancora arrivato nessuno. Dal mercato, però, dovrà obbligatoriamente arrivare qualcuno perché la rosa, specialmente nel reparto offensivo, è corta.